去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，大陸採取包括解放軍演訓等一系列反制措施。而近日又傳出美國新任眾議院議長麥卡錫將於今年春天訪問台灣，台灣民眾擔心如果成行，是否會引發大陸更強的反制措施，讓台海再度陷入「兵凶戰危」的險境？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）在例行記者會回答本報記者提問時表示，民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。

朱鳳蓮表示，大陸已多次表明堅決反對的嚴正立場，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現不支持「台獨」的承諾。民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。

此外，美國國會眾議院「中國特設委員會」成員日前表示，將赴台舉行對台軍售聽證會。​朱鳳蓮表示，台灣是中國的台灣。中國堅決反對美國與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。敦促美國會恪守美國在涉台問題上所作嚴肅承諾，停止向民進黨當局和「台獨」勢力釋放錯誤信號。

朱鳳蓮表示，廣大台胞已經清楚認識到，選擇「台獨」就是選擇戰爭，民進黨當局妄圖「以武謀獨」只會把台灣推向更加危險的境地。