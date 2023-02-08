瑞智1月銷售台數98.3萬台，月減19.8％、年減41.9％；1月合併營收11.33億元、月減18.8％、年減45.9％。
瑞智表示，瑞智1月銷售量較去年大幅減少，主因是中國大陸去年12月中解除封控管制，仍有待企業去化庫存，加上今年春節提前至1月，工作天數大幅減少所致。2月目前銷售還不明朗，預估2月銷售及出貨回收，2月回升至百萬台以上。
瑞智表示，瑞智看好大陸解除防疫封控後，大陸經濟可望在第二季之後慢慢好轉，訂出今年銷售台數年成長8％，上看1,600～1,700萬台的營運目標。
全球第四大壓縮機大廠瑞智精密因工作天數減少，大陸空調業者仍消化庫存，尚未因封控解封而追加訂單，1月銷售及營收雙雙下跌。2月銷售目標訂為百萬台以上，今年營收及獲利追求成長。
瑞智1月銷售台數98.3萬台，月減19.8％、年減41.9％；1月合併營收11.33億元、月減18.8％、年減45.9％。
瑞智表示，瑞智1月銷售量較去年大幅減少，主因是中國大陸去年12月中解除封控管制，仍有待企業去化庫存，加上今年春節提前至1月，工作天數大幅減少所致。2月目前銷售還不明朗，預估2月銷售及出貨回收，2月回升至百萬台以上。
瑞智表示，瑞智看好大陸解除防疫封控後，大陸經濟可望在第二季之後慢慢好轉，訂出今年銷售台數年成長8％，上看1,600～1,700萬台的營運目標。
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