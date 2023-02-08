賞鳥、尋鳥、拍鳥是無數愛鳥人士的樂趣，許多鳥類攝影人士分享拍攝的鳥類照片，但其中不乏罔顧動物福利、生態保育、攝影倫理的「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」。動團表示，所有不當拍攝鳥類行為都涉及騷擾虐待，應嚴加取締，各大攝影學會也應有審查把關機制。

台灣動物社會研究會今(8)日偕同立法委員林淑芬共同召開記者會，公布長達2年針對鳥類「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」等不當拍鳥行為向外界說明。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏解釋，「籠拍」是將鳥類帶進人造、室內環境裡，向拍攝者收取入場費、會費等，全台6處籠拍場所分別位於桃園龍潭、新竹北埔、新埔、台中外埔、南投魚池，每次入籠拍照收費從500到8000不等，然而籠拍場所高度涉嫌非法獵捕或走私禽鳥，甚至抓保育類猛禽圈養。

「巢拍」是拍攝親鳥與雛鳥互動及啄蛋殼等畫面，例如台灣畫眉、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、八色鳥、黃腹琉璃等，業者形同在鳥巢周邊「圈地」，再依鳥種不同收取領路費，但業者為方便鳥客拍攝，將隱蔽的枝葉修光，使得雛鳥易被天敵攻擊和捕食。

「誘拍」指以提供食物、播放鳥鳴藉以誘鳥現蹤，讓鳥進入業者預先設置的場景中，例如業者在場內用箱子飼養各種小老鼠，然後在領角鴞活動出入場域裡設「祭壇」，打上強光供鳥客拍攝領角鴞俯衝捕食的畫面，此等行徑不僅以人為方式改變野鳥的覓食行為，更導致鳥類降低對人類與環境的戒心，被人誘拍的野鳥慘遭路殺的案例亦不在少數。

研究會理事、前環保署副署長詹順貴表示，走私涉及違反「懲治走私條例」第2條、「動物傳染病防治條例」第33條、「野保法」第24條，而籠拍場所不當飼養或騷擾、虐待、傷害鳥類，若是保育類則有「野保法」可管，一般類則可回歸動保法處置只看主關機關要不要硬起來有所作為。

立委林淑芬要求，行政部門與檢調單位，即刻應根據動保團體提供的調查證據徹查取締，嚴格落實執法。

台灣動物社會研究會、台北市野鳥學會、桃園市野鳥學會、台灣野鳥保育協會共同呼籲，各大攝影學會應有審查把關機制，若出作品違反生態攝影倫理及危害動物保育與福利，應以重罰懲戒；民眾不要替任何不尊重自然生態與動物的攝影作品，按讚或分享，拒絕成為籠拍、巢拍、誘拍，以快門害鳥、殺鳥的共犯結構。