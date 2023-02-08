台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣目前的免疫保護力為55％，須達到70％的門檻，才能降級解封。

新冠肺炎疫情未歇，春節後受BA.2.75影響，國內自然感染個案仍不斷產生。公衛學者指出，目前雙節疫苗涵蓋率僅17％，4劑疫苗涵蓋率也不到5成，長者在預防感染、中重症上都可能失效。目前國內自然感染、自然感染免疫保護失效的比例各佔一半，而雙價疫苗產生的保護力跟不上疫苗免疫保護失效的速度，免疫保護力為55％，須達到70％的門檻，才能降級解封。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，國內先前歷經BA.2、BA.5兩波流行，以及12月份BA.5流行，春節後疫情似乎有上升趨勢，大部分都是因感染BA.2.75所致。目前BA.2.75佔近65％，而BQ.1則有9％，顯示新型亞變種病毒未來可能對台灣造成疫情，但估計不會再像過去BA.2流行時那麼大，有必要思考是否調整通報條件。

根據統計，目前國內雙價疫苗涵蓋率只有17％，4劑以上的疫苗涵蓋率也只有42～47％，對於65歲以上長者而言，不但預防感染會失效，即使是預防中重症、住院都有可能會跟著失效，陳秀熙認為應思考脆弱族群施打雙價疫苗的問題。

免疫保護力主要有2個來源，一個是施打疫苗產生的免疫保護力，另一則是自然感染的免疫保護力。陳秀熙表示，在Omicron之前，全球基本上主要是靠接種疫苗產生的免疫保護力，去年2月底以前，單靠疫苗產生的免疫保護力可達60～70％，但隨時間過去，疫苗保護力的消退非常快，取而代之的是因受到Omicron高傳播力、免疫逃適能力強，以及對ACE2具有強烈親和力的新型亞變種病毒感染。

陳秀熙表示，新型亞變種病毒感染造成的無症狀或輕症感染，將形成自然感染的免疫保護力，然而自然感染產生的保護力持續時間雖較疫苗長，但仍會隨時間減退，使群體免疫保護力下降。根據陳秀熙團隊估算，從1月到現在，國內的群體免疫保護力（疫苗保護力＋自然感染保護力）約維持在55％，在自然感染康復以及自然感染保護失效方面剛好取得平衡，一進一出，但在雙價疫苗保護力方面，因施打速度不夠快，疫苗免疫失效的速度快於施打雙價疫苗所產生的保護力。

可預期的是，未來新型亞變種病毒傳播下，將產生無症狀、輕症個案，自然感染康復所產收的保護力將會大於自然感染免疫保護失效，若再努力施打疫苗，讓保護力產生的速度較失效速度快，待群體免疫達到70％，就可以降級解封。