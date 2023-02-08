金門縣議會6日成立「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」，共同發表倡議金門成為「永久非軍事區」等4大宣言，主張兩岸和平發展，遠離戰爭，強力推動「金廈跨海大橋」早日興建，營造「金廈特區」生活圈，帶動金門經濟發展契機。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）在例行記者會中回應，大陸積極支持金門經濟社會發展，願意盡可能提供協助。

朱鳳蓮表示，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞共同利益。金門有關方面共同發表的倡議就是這種民意的具體體現。

​朱鳳蓮表示，大陸一貫高度重視、積極支持金門經濟社會發展，不斷採取切實措施增進同胞利益福祉，2018年已率先實現向金門供水，目前與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備也基本完成。

朱鳳蓮表示，對於金門鄉親有關金門建設發展及廈金合作的呼聲，大陸聽到了，也願意盡可能提供協助。希望大家共同努力，匯聚力量、排除干擾，讓交流合作的道路越走越寬，讓兩岸同胞的日子越過越好。