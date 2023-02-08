童綜合醫院為讓就讀高中的青年學子能認識學習不斷更迭創新的醫療科技，8日舉行「2023創新醫療科技體驗營」啟動典禮。童醫院研發創新中心院長歐宴泉說，藉由創新科技醫療體驗營活動，讓中市12所高中徵選出來48名學生到手術室進行達文西手術模擬、軟式輸尿管鏡操作與手術縫合，深刻體驗創新科技對醫療產業與民眾需求的重要性。

童綜合醫院長年致力於培育優秀醫療人才，將於2／11日舉辦「2023創新醫療科技體驗營」，由童綜合醫院、童傳盛文教基金會、翔谷慈善基金會與中華民國泌尿腫瘤關懷協會共同舉辦。今天舉行「2023創新醫療科技體驗營」啟動典禮，邀請中市教育局長蔣偉民及台中一中等12所高中校長參與。

童醫院總院長童敏哲指出，「創新醫療科技體驗營」有來自台中12所高中徵選出來的48名學生參加，體驗創新科技對醫療產業與民眾需求的重要性。(陳世宗攝)

童醫院總院長童敏哲指出，這次「創新醫療科技體驗營」有來自台中12所高中徵選出來的48名學生參加，活動將分成專題演講、實作演練、分組競賽等三大部分。專題演講會由童醫院資訊長游人達介紹醫療AI新趨勢，臨床試驗中心主任林益聖講述尖端外科手術新視野，泌尿科醫師呂謹亨解析泌尿結石新進展，達文西手術中心主任翁瑋駿與學生共同討論與交流。

台中市教育局長蔣偉民表示，感謝童醫院願意提供高中學子一個學習的機會。(陳世宗攝)

台中市教育局長蔣偉民表示，感謝童醫院願意提供高中學子一個學習的機會，促使對醫療產業有興趣的學生能夠實地體驗，提供達文西手術實境模擬、軟式輸尿管內視鏡體驗、手術縫合實作演練等，經由一連串精實課程來洞悉國際醫療視野，掌握未來職涯規畫。

童醫院研發創新中心院長歐宴泉說，童醫院為培養未來醫療產業人才，今年第一次舉辦醫療體驗營，觸發學生對未來從事醫療產業、AI科技研發等契機。(陳世宗攝)

歐宴泉說，高中生正面臨未來志向選擇的關卡，對醫療或AI人工智慧有興趣但卻無法實際臨床操作，童醫院為培養未來醫療產業人才，今年第一次舉辦醫療體驗營，除提供達文西機械手臂等高科技醫療設備模擬操作外，還安排專科醫師面對面指導解惑，希望能增進學生們對尖端科技醫療產業的認識，觸發未來從事醫療產業、AI科技研發等契機。

歐宴泉強調，藉由這次創新科技醫療體驗營活動，學生們不僅能與不同學校學生相互交流學習，也可增強對資訊、智慧或精準醫療的興趣，還可以深刻體驗創新科技對醫療產業與民眾需求的重要性；藉此激發學生醫療知識，將未來所學貢獻給社會。