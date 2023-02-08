曾在派里級飛彈巡防艦服役的中校輔導長，與蕭姓女下士發生婚外情還自拍性愛影片，被輔導長妻子黃女發現後，將性愛片當證據向蕭女提告求償，以60萬元達成調解，但蕭女不滿性愛片被當成法庭上證據，反控黃女涉嫌妨害秘密罪，台北地檢署8日起訴黃女。

這名輔導長被爆料與同艦的魚雷下士蕭女發生婚外情，事後艦上官兵向海軍司令部投訴，最後2人都被記2大過汰除。

輔導長妻子黃女因丈夫行為怪異，2021年檢視家中電腦，登入丈夫的google雲端硬碟，發現丈夫與蕭女的親密照片、性愛影片、信件。黃女為此向蕭女提告求償200萬元，台北地院判蕭女應賠償50萬元，案經上訴，高院審理時，雙方以60萬元達成調解，輔導長與黃女也因此離婚。

蕭女不滿自己性愛影片被拿上法庭當證據，另外控告黃女涉嫌妨害電腦罪、妨害秘密等罪，檢察官調查後認為，性愛影片是儲存在輔導長的雲端空間，輔導長並未提告，因此侵入電腦部分不起訴。

不過，黃女將蕭女的性愛影片光碟，當證據陳報台北地院，因此依妨害秘密罪起訴。