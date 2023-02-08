土耳其接近敘利亞邊界在本月6日分別發生規模高達7.8與7.5五的超級強震，隨後又接連發生多次餘震，造成當地大量房屋倒塌，短短一天內就超過7000人喪命，目前還有無數人受困於瓦礫堆中等待救援。但就在壞消息不斷傳出期間，一名受困女子在事發後竟奇蹟似的活了下來，原來當她受困之際只能透過網路發文求救，沒想到被當地歌手萊文特（Haluk Levent）看到後立刻轉發，最後女子也成功被救出。

土耳其在6日發生規模7.8強震後，又陸續發生超過30次以上的餘震，造成卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）及帕扎爾哲克（Pazarcık）地區災情嚴重，多處建築物倒塌，上萬名民眾失蹤受困，而土耳其的搜救行動仍持續進行中。其中，一名受困女子艾塞爾（Aysel Yeral）雖卡在瓦礫堆中，仍使出全力透過社群媒體發出自己所在的位置並PO文：「救救我」，沒想到竟被當地歌手萊文特發現並立即轉發女子的相關資訊，引起網友瘋狂轉發，成功獲得關注。

令人振奮的是24小時後，艾塞爾便發文透露自己已平安獲救，十分感謝大家的幫助，但她也強調裡面還有很多人，情況非常糟糕，當地狀態也不甚理想，希望大家能一起幫忙禱告，祈求受困者能平安脫困。

Bir de benim öykümü çok naif yapmış.

Halbuki o dönem çok da naif değil tam bi serseriydim.

Beni oynayan @AliErkinfalan ile foto çektim.

Filmde bıyıksız hali ile tam bana benziyor.

“Peki niye bugün bıyıklı geldin ki ? “

dedim.

“Abi bıyıksız halimle çok çirkindim” dedi.

Bak ya😊 pic.twitter.com/4obyGrGtLV — Haluk Levent (@haluklevent) February 1, 2023

另外，當地男演員艾丁（Orhan Aydın）也在推特上發文求救，透露地震發生後他一直連繫不上前妻與女兒，疑似卡在廢墟中等待救援，消息一出後也立即引起網友熱議。好在最後艾丁的前妻順利獲救，但女兒的腿卻被卡在瓦礫堆中仍無法脫困，讓他心痛不已。