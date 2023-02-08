新台幣午盤貶0.4分 暫收30.047元 14:122023/02/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.047元，貶0.4分，成交金額6.96億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元今天開盤價為30元，早盤最高29.976元、最低30.052元。1120208 在岸人民幣收跌44基點報6.7876元 創近一個月新低 玉山金1月獲利年增逾6成 每股盈餘0.19元 花2千萬買房「少2坪」 地政事務所搞烏龍判國賠35萬元 #30 #0.4 #暫收 #04 #7元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中龍A料盤元 每噸漲500～1,000元 04:102023/02/07 產業特刊 《韓股》大型股衝高 韓股上漲1.4% 11:582023/02/08 財經 《資訊服務》傳奇1月營收月增13.4％ 每股稅前盈餘0.14元 09:182023/02/07 財經 《半導體》長科*1月營收略降至9.9億元 Q1谷底接著逐季高 07:482023/02/07 財經 《金融》2022國銀對中小企新增放款 寫5945億元第3高 07:582023/02/08 財經 臺灣產物自結元月份稅前盈餘4,500萬元 每股盈餘0.13元 21:322023/02/07 財經 《通信網路》宏達電1月營收2.15億元 年減40.2% 16:382023/02/06 財經 《半導體》聯詠去年每股賺45.96元 庫存透漏營運後市 16:092023/02/07 財經 美元走強 人民幣中間價、在岸價創一個月新低 04:102023/02/07 財經要聞 《半導體》外資喊買環球晶 目標價680元 10:582023/02/08 財經 《韓股》大型股領軍 韓股收高 16:392023/02/07 財經 一片雞排要145元！原因曝光 他嘆：實在買不下去 15:292023/02/07 生活 傳奇網路1月合併營收1.27億元 點數銷售較上月成長2成 12:242023/02/07 財經 信義區6坪套房 月租免9000 內部照引熱議 08:372023/02/07 生活 雲林檢警破獲億元偽鈔案 司機偵探成破案關鍵 16:382023/02/07 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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