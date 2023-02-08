新台幣兌美元今天開盤價為30元，早盤最高29.976元、最低30.052元。1120208

在岸人民幣收跌44基點報6.7876元 創近一個月新低
玉山金1月獲利年增逾6成 每股盈餘0.19元
花2千萬買房「少2坪」 地政事務所搞烏龍判國賠35萬元
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