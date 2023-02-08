中職薪資仲裁6日截止，今年破紀錄的共有5位球員提出申請，兄弟領隊劉志威8日出席聯盟新春團拜時，看到桃猿領隊浦韋青被問到相關議題，開玩笑稱「唯一有經驗的是我啦！可以來問我。」浦韋青結束訪問後也笑答，「要去跟劉領隊請教了。」

近日媒體報導，桃猿陣中有投手賴鴻誠、黃偉晟、陳禹勳以及野手郭嚴文，龍隊則是捕手蔣少宏。桃猿領隊浦韋青表示，自己有看到報導，但沒有跟球員確認，正式程序還是要等聯盟通知，但據他了解是有4位球員提出仲裁，球團也持續與4人聯繫。

浦韋青認為，提出薪資仲裁是球員的權益，自己也很正常的看待這件事，不會覺得太驚訝，球團不會因為球員提出仲裁而停滯，「能達成共識是最好，但如果在這時間前覺得無法達成共識，去行使也是尊重球員。」

今年開訓典禮中，樂天球團公布首波談薪結果，約有9成球員已經談好合約，不過外界關注的陳俊秀、陳晨威、林立等人合約都尚未談妥。

今天浦韋青更新進度，「俊秀跟晨威目前滿順利的，只剩最後小細節，在收尾階段，近期應該沒問題。林立則還有點差距，各方面都還需要討論，但還是往樂觀方向進行。」

陳俊秀去年表現不理想，例行賽一轟難求，今年薪水確定會下修，浦韋青透露，「老實說，（扣薪幅度）確實比往年大了不少，可能是他第一次往下去談，但合約已經差不多了，扣薪幅度不會超過30%。」

會長蔡其昌對於談薪牛步的狀況也提出個人看法，他認為，談判過程中一定會花時間，但自己在乎的是要有個結果、有解決機制，不能無窮盡拖下去，定要有個解決方法，「聯盟角度是要有合理的談判空間，能有解決機制，不要僵住影響到比賽、棒球運動推廣。」

至於是否該訂定談薪期限？蔡其昌說：「這須大家來討論，時間太早、太晚都涉及到談判公平性，時間長短都要衡量清楚，聯盟的角色就像裁判，讓兩造去做平衡，我只是站在裁判角度給雙方攻防的武器去進行談判。」

秘書長楊清瓏也表示，聯盟確實有收到4位樂天桃猿、1位味全龍球員提出申請，不過礙於之中有球員表達不希望對外公布，聯盟也將尊重球員意願，今年將不對外公布提出薪資仲裁球員名單，但若有進入仲裁程序聯盟會公布結果。