吳女不滿老母要錢還碎碎念，怒持菜刀弒母，冷血錄影，被判刑8年。（資料照片）

35歲吳女不滿母親要錢又「碎碎唸」，憤持菜刀刺殺老母，刀刃深插進她後肩，吳母倒地不起，吳女還持手機冷血拍攝她倒臥血泊，並錄下責罵數落她不顧家人、長期索錢等現場畫面，吳母送醫不治。她犯案後自首，並辯稱罹患精神疾症，法官不予採信，依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年，可上訴。

61歲吳母與女兒同住在中市，去年5月29日傍晚向從事服務業的女兒要不到錢，就「碎碎念」，吳女不滿怒衝廚房，拿菜刀從後刺殺老母，猛力將刀刃整個插進她的後肩，吳母傷重倒地血流不止。吳女竟還持手機拍攝母親倒臥血泊畫面，並錄下她一路旁責罵老母不顧家人、只會要錢。

事後，吳女向警方報案坦承弒母，警方到場查獲兇刀，吳母送醫因左肺塌陷、血胸與氣胸不治。

吳女於檢警偵訊時辯稱，她並無殺人犯意，傷害母親後，還幫她緊急止血搶救；且罹患精神疾症「思覺失調症」，無法控制自己行為。

檢警追查發現，她拭母後，還拿手機拍攝倒臥血泊老母，一路責罵數落母親不顧家人，長期索討金錢。

檢方調閱吳女病歷，發現她不是罹患有幻覺、幻聽等症狀的「思覺失調症」，而是躁鬱症與睡眠障礙、憂鬱症。

法官以吳女行兇後，還錄影指責瀕臨死亡母親，認定她行兇後仍憤怒未平，具有殺人犯意，且辨識能力不因罹患精神疾症而受影響，依殺害直系血親尊親屬罪，判刑8年。