國民黨台北市議員徐巧芯以「世代交替」宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，引發不小爭議。對此，臉書粉專「工程師看政治」認為，徐巧芯在揭發「無良公關」一役，是近年對抗側翼中，最漂亮的一仗。該粉專呼籲藍營長輩不要太過介意新人的競爭，並認為讓年輕人進來國民黨戰力上升後並拿下行政首長缺，他們才有更多發揮的機會與可能。

「工程師看政治」今(8)日在臉書指出，徐巧芯這一年來戰功不少，包括打陳時中、批曹興誠、掀翻造謠側翼等，不僅打點到位、戰法新穎、附實證、有邏輯、表達清楚，在去年大選有相當大的功勞。其中最值得一提的是「無良公關」一役，徐巧芯長時間臥底在對方line群，有風吹草動就截圖留存，在無良公關偽造徐巧芯簽名的文件，打算抹黑帶一波風向的時候，她第一時間提告，發貼文反擊，連line群裡面的「阿中競辦」字眼截圖都一併公布，鐵證如山。該粉專認為，徐巧芯打到對方刪文、關粉專、低調不敢講話，「在網軍橫行的台灣，此情此景實在難得，是近年對抗側翼，看過最漂亮的一仗」。

該粉專認為，從民眾的角度來說，需要這樣有方法且勇於對抗的政治人物，在第一線衝撞，徐巧芯是為數不多的年輕代表之一。然而，徐巧芯因表態選立委，引起藍營長輩反彈，費鴻泰不認早先對徐的「立委交棒」承諾，秦慧珠說她「落跑」，是「喜歡吵鬧的小雞」，該粉專感嘆表示，前輩不退，後輩上不去，整條升遷之路就堵住，年輕人進不去，就算能贏一席立委，沒有新戰法、新觀念，大局仍然會輸，贏不了大選，就不能獲得行政職，沒有行政職，立委就不能交棒，又會再反過來卡住新血的加入，形成惡性循環。

該粉專直言，以全局來看，藍營長輩們不要太過介意新人的競爭，讓年輕人進來，國民黨戰力上升且拿下行政首長缺，他們才有更多發揮的機會與可能。此外，該粉專說大家需要像羅智強、徐巧芯、柯文哲等政治素人，而非養尊處優，不學無術的政二代，並期盼國民黨能有公平的初選，徐巧芯也能如願出線。