男性早洩恐會影響情侶或夫妻感情，衛福部立雙和醫院泌尿科醫師高偉棠表示，一名26歲長相斯文的男子透露，和女友歡愉30秒就結束，早洩問題讓他不斷被分手，女友換過一個又一個，直到他遇到生命中的真命天女才就醫，最終透過行為療法和藥物治療，才得以解決。

高偉棠於談話性節目《醫師好辣》指出，男子到門診就醫表示，和歷任女友歡愉很快就結束，無法滿足對方慾望，導致他不斷地換女友，且每任都「三振出局」，其中一任女友還告訴他「你這樣不行」，後來也是分手收場。

男子向高偉棠說，新交的女友是他人生最愛，一定要和對方結婚，但最近一次親密關係30秒就結束了，讓他懊惱地說，「我不能再被女友三振出局了」。高偉棠聽完表示，治療早洩只有2種方式，其中一種為行為治療，有感覺要射精時，可以靠轉移注意力方式緩解，但他說這方式不適合年紀較大的男性，因為有再也硬不起來的風險。

高偉棠說，另一種方式是戴兩層保險套，或是預知可能會和女友有親密關係時，可事前清槍一次，但這方式也不利於年紀較大的男性，因此行為療法只是一種輔助。他說早洩是先天性的，20幾歲就有早洩問題，是腦中血清素濃度不足，因此性行為前可服藥讓血清濃度上升，延長3至5倍的射精時間。

高偉棠說，可和女友談情說愛拉長前戲時間，最後一刻再把「武器拿出來」，男子聽從醫師建議後，勉強通過「考驗」，慢慢往好的方向前進。