台灣第2梯次搜救人員與搜救犬昨晚搭乘包機前往土耳其救災。（消防署提供）

土耳其6日發生規模7.8強震，台灣也派出2梯次搜救人員前往支援震災，目前第1梯次人員已抵達分配救災區域，正在架設營地，第2梯次也在台灣時間12點左右降落伊斯坦堡機場，將再轉乘土耳其國內班機前往阿達那機場的接待與撤離中心(RDC)，再由當地人員派遣至救援區域向所指定的分區協調中心報到。

第1梯次搜救人員共40人、3搜救犬，在台灣時間8日凌晨0時許，由阿達那機場分乘2台卡車及2台中巴前往阿達亞曼，由於沿途多處道路中斷，交通非常擁擠，原本需4個半小時的路程，花費近3倍時間，於台灣時間8日中午12時許才抵達分配的救災區域，目前正在架設營地當中。

而第2梯次搜救人員，也在台灣時間7日晚間10時30分搭乘包機前往伊斯坦堡，並於今日中午12時左右降落伊斯坦堡機場，後續將由外交部駐外人員協助轉機，搭乘土耳其國內航班前往阿達那機場的接待與撤離中心，再由當地人員派遣至救援區域向所指定分區協調中心報到，執行救災任務。