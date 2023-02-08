台股ADR周二表現，僅中華電持平，晶圓雙雄ADR大漲2%以上，台積電ADR漲2.96%、聯電ADR漲2.47%，日月光ADR亦漲1.50%。權值王台積電(2330)開漲15元至538元，盤中強拉至540元最高，高漲3.25%，市值拚返14兆元。聯電(2303)也上漲逾2%，越過50元關卡。創意(3443)更衝上漲停925元鎖住，受可望在2月10日凌晨公布的MSCI季調中納入成分股機會高，激勵股價再創新高紀錄。同為IC族群的聯詠(3034)、聯發科(2454)等也紛紛強勁表態，日月光投控(3711)股價同在高檔向上，電子權值股領軍衝鋒，IC股計股及中小型電子股齊飆速，而鴻海(2317)則平盤震盪。

高價股方面，前股王矽力*-KY(6415)漲停表現，以654元鎖住登多月新高價，但千元以上個股表現相對平淡，股王股后信驊(5274)、大立光(3008)盤中約1.5%漲幅，力旺(3529)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)、譜瑞-KY(4966)等均小紅呈現，惟盤中仍有譜瑞-KY(4966)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)重回千元隊伍，令台股重現八千金局面。

半導體、電子大展鴻圖，分漲3%、2%以上，成交比重也雙雙增加，盤中占比成長近9%、6%，稱霸上市。光電、資服也漲超過1%，表現均勝過大盤。傳產的水泥、營建、航運、鋼鐵漲幅相對平淡；油電燃氣、觀光、汽車則相對漲多修正，跌幅居前。航運方面，成交比重下滑，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)走疲，貨櫃三雄長榮(2603)持平，萬海(2615)、陽明(2609)小紅。

本土證券法人表示，市場對聯準會轉鷹的擔憂未加劇，電子族群走強，多方暫時取得優勢，台股年線有撐，重新站上5日線，走勢維持高檔震盪局面，可嘗試進場偏多操作，標的可聚焦中小型電子股。就中期而言，台股短中期均線呈現多頭排列，10日線亦即將向上穿過年線，若局面穩定、經濟逐步回籠，助力外資回補力道，在量能放大後，台股仍可偏多看待。選股建議，可進場承接具基本面且股價基期相對低的電子股，或挑選短線族群漲勢一致，且量能逐漸放大個股。