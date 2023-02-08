台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「元大一品苑」屋齡已有12年，總樓高23層，門禁低調森嚴，頗吸引注重隱私和安全性考量的企業主買方。因「元大一品苑」鄰近博愛特區總統官邸，基於國安考量，15樓以上臨博愛路的戶別，只能設置封閉式窗戶，也就是只具採光功能但無法通風，但15樓以下的戶別則不受此限，因此新購入的13樓戶具備高樓層視野，又能開窗通風，因此創下實價以來的最高單價紀錄也不意外。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，近年台北市加碼買進同社區的豪宅案例，包括同樣也是「元大一品苑」的住戶邵家，原本持有13樓戶，2017年時再以約1.3億元買進3樓戶；虹光集團宋家陸續買下「西華富邦」3戶；頂新集團魏家和潤泰集團尹家，也分別陸續買進自家作品「頂禾園」和「松濤苑」，都顯示出豪宅屋主的置產佈局頗有「喜歡就加購」的收藏習慣。

張旭嵐指出，許多豪宅屋主經商多看重運勢氣場，對於自宅入住後事業、健康都氣順運佳，且熟悉生活圈，因此對住宅頗惜售，聽到鄰居有意出售還會再加購，擴大家業，為子女置產。尤其喜歡加購同層隔壁戶，或是正樓上樓下戶別，不僅合併裝潢規劃的彈性大，也可以避免噪音擾鄰的問題，因此是許多富豪購置豪宅的模式之一。

第一建經研究中心副理張菱育指出，2022年國內有央行升息、股市匯市動盪等、平均地權條例研擬修法等的政策與經濟因素干擾，致使許多高端資產族為了分散資金風險，選擇將資金轉移至相對穩定的房地產當中，以做資產配置規劃，因為目前信用管制措施，豪宅貸款最多只有4成，對手上滿有現金的豪客來說，為降低升息的成本支出風險，也會選擇以無貸款的方式投注房地產。