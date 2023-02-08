印度展現想取代中國製造的野心，藉由高額補助吸引國際大企業來設廠，根據美國財經媒體報導，韓廠三星開始在印度生產近期剛亮相的Galaxy S23系列新機。

報導引述三星印度行動事業負責人Raju Pullan說法指出，三星於印度子公司生產摺疊手機後，現在更開始在印度組裝三星新手機產品。

報導提到，三星在印度早有設廠，但過去Galaxy S系列的產地以越南為主，不過近年此趨勢出現轉變，去年S22已開始在印度生產，今年則連新款S23全系列機型也在印度生產。

不過三星在印度市場有不少挑戰，面臨與中國對手的激烈競爭，市調機構Canalys資料顯示，2022年印度最大智慧手機商是小米，市占率達20%，三星以19%緊追在後。

值得關注的是，另一手機大廠蘋果也逐漸轉移製造重鎮到印度，印度貿易部長Piyush Goyal透露，蘋果希望把在印度生產比重提高到25%，遠比目前的5%~7%左右還要高。DigiTimes Research最新預測顯示，預估到2027年，印度將占iPhone總產能的50%。

但近年印度和中國這兩個亞洲人口最多國家的關係跌至冰點，印度正試圖擺脫對中國的經濟依賴，包括對中國在印度的投資進行審查，封殺數百款中國的手機應用軟體，並限制中國企業參與印度的基礎建設和提供電信商設備等，南華早報報導分析，印度在戰略上與中國脫鉤，背後目的是想發展自己的製造業。