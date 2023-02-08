新任內政部長林右昌8日至刑事局視察打詐績效，並舉行記者會指出，內政部為打詐國家隊的「識詐」主責機關，今年防詐宣導主軸將以「有效觸及」、「突破同溫層」為目標，警方除持續全力打擊詐欺集團，將請各單位繼續以鋪天蓋地方式宣導識詐，貫徹打詐國家隊精神，全面迎擊詐騙集團，捍衛國人財產安全。

林右昌表示，打擊詐欺為政府首要工作，今天他特地至刑事局，謝謝24小時盡心盡力維護治安的警察，讚許警察的查緝作為，充分展現打詐決心，未來要請警方持續偵破詐欺機房、水房據點，以霹靂手段全面打擊詐團。

他說，詐欺犯罪造成民眾財產重大損失，為精進打詐作為，政府啟動跨部會「打詐國家隊」，自去年7月訂頒打詐行動綱領後，在宣導面，內政部以鋪天蓋地手法與16個部會建立良好合作管道。但詐騙手法快速變遷，民眾應提高警覺，強化自我防詐意識。

他也指出，檢視黑幫獲取不法利益，已從傳統暴力討債轉型成為電信詐欺、網路博弈等犯罪。因此政府採取「掃黑幫、打詐欺、斷金流」的作法，並為防杜民眾因求職遭私行拘禁、凌虐案件，將持續執行「清源專案2.0」，挖出可能潛藏犯罪場所，以避免民眾被害。

根據統計，自打詐行動綱領頒布後，到今年1月底，全國共查獲詐欺集團1077件、逮捕1萬024名犯嫌，查扣不法所得新台幣19億餘元。

刑事局則指出，蔡英文總統1月27日內閣改組時特別交付「階段性盤整防疫措施」、「社會照顧體系總檢討」、「持續提升國家基礎建設」，及「推動六大核心戰略產業」等4大任務，其中針對「反詐騙」為治安重點工作，將持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策。

刑事局表示，經跨部會推動綱領近半年以來，詐欺犯罪已有效控制，在打擊黑幫涉及詐欺犯罪、清查治安顧慮處所防杜私行拘禁凌虐案件、攔阻詐騙簡訊及阻斷詐騙網站等工作都有亮眼的成績。

今年警政署仍將秉持「掃黑幫、打詐欺，斷金流」打擊策略外，並將持續以鋪天蓋地之方式宣導「識詐」，結合公私協力，由各地方首長擔任領頭羊成立「打詐地方隊」，針對各層族群採分群、分齡、分眾之主題式宣導方式，精準投放宣導素材，以提升民眾反詐騙認知。