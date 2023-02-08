受到東北風影響，中北部汙染物隨風南下，高雄地區位於下風處，且8日上午高雄地區風速弱、溼度高，導致整體擴散不佳，空氣品質明顯較差，多處AQI指標呈現橘色提醒等級，另有4個測站達到紅色警示，高市府環保局已啟動應變措施，加上擴散條件轉好，高雄空品下午逐漸恢復到普通等級。

高市府環保局表示，弱北風導引中北部汙染物南下，高雄地區位於下風處，由於中午前因濕度高、混合層偏低，整體擴散不佳，使PM2.5容易累積，導致高市空氣品質主要呈現橘色提醒等級，另外，大寮、小港、前鎮、鳳山測站達到紅色警戒。目前已連日啟動應變，通報轄內大型工廠持續執行應變措施，提升防制效率，杜絕異常汙染排放。

環保局說明，他們已於7日下午4時33分通知轄內大型固定汙染源配合執行降載減排措施，包括台糖小港廠、台合科技、中纖二廠等工廠停爐中；台聚、林園先進、中油等業者提升防制效率，減少汙染排放，同時，環保局也將加強執行進廠稽查轄內大型固定汙染源設備操作情形、都會交通熱區執行路邊攔查及怠速稽查、通知轄內各營建工地業者加強防制措施、出動無人機高空查緝露天燃燒。

環保局提醒，目前時序已進入「立春」，此時環境風場正快速變化，在變化過程中容易出現風速轉弱、風場紊亂，同時因冷暖空氣的轉變，也容易有起霧的現象，環保局將隨時監控高雄市空品變化，即時啟動應變措施，遏止空品持續惡化。