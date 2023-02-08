台股今天資金轉向電子族群，但生技類股依舊以輪動模式維持高人氣，兔年開春後由跨國特殊學名藥廠美時化學製藥率先創下歷史新高後，CDMO（委託開發暨製造服務）大廠保瑞接棒創歷史新高。

保瑞延續昨天強勢亮燈漲停氣勢，今天再度強攻突破500元大關，接近午盤股價最高衝上512元，漲幅超過8%，一度超越藥華藥的511元，生技股股王爭霸戰正式開打，也帶動上櫃生醫類股指數勁揚1.87%，漲幅僅追在半導體類股之後。

被市場點名下一棒的新藥股合一，今天也見到買盤湧入，股價開高走高早盤漲幅也超過6%，早盤最高來到294.5元。

合一糖尿病足潰瘍新藥陸續獲各國肯定，繼台灣藥證、美國醫材後日前也獲新加坡藥證，中國大陸藥證及馬來西馬藥證也進入最後開牌階段，另外，美國授權案也進入關鍵期。

法人表示，合一去年因多個重要項目進度延遲，加上被 指數編纂公司MSCI（明晟）剔除，外資大舉賣超，今年包括大陸藥證、東南亞藥證、美國醫材開賣、授權等多個進度都可望在今年見到開花結果，配合如果重回MSCI成分股，將迎來外資回補的買盤，從年後三大法人籌碼觀察，除了外資已開始回合一補外，投信也開始加入買超行列。

保瑞去年成功併購安成國際藥業，帶動整體營收翻倍成長至新台幣103.2億元，突破百億元，再造營運高峰，今年旗下子公司安成藥已在美國市場，推出自行開發、治療胃食道逆流的自有品牌學名藥，法人看好挹注今年動能表現。（編輯：楊凱翔）1120208