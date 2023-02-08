台灣時間上午11時，西德州中級原油期價走揚0.29美元或0.38％，報每桶77.43美元。布蘭特原油期價攀升0.15美元或0.18％，報每桶83.84美元。兩項原油指標在周二各大漲4.1％、3.3％。

根據市場消息，美國石油協會（American Petroleum Institute）數據顯示，截至2月3日止當周，原油庫存減少220萬桶。庫存意外縮減對油價帶來支撐，分析師原估增加250萬桶。