台灣時間上午11時，西德州中級原油期價走揚0.29美元或0.38％，報每桶77.43美元。布蘭特原油期價攀升0.15美元或0.18％，報每桶83.84美元。兩項原油指標在周二各大漲4.1％、3.3％。
根據市場消息，美國石油協會（American Petroleum Institute）數據顯示，截至2月3日止當周，原油庫存減少220萬桶。庫存意外縮減對油價帶來支撐，分析師原估增加250萬桶。
由於市場解讀聯準會主席鮑爾對利率政策未如預期鷹派，加上美國原油庫存意外下滑，使得國際油價周三（8日）亞洲盤延續前兩日漲勢。
台灣時間上午11時，西德州中級原油期價走揚0.29美元或0.38％，報每桶77.43美元。布蘭特原油期價攀升0.15美元或0.18％，報每桶83.84美元。兩項原油指標在周二各大漲4.1％、3.3％。
根據市場消息，美國石油協會（American Petroleum Institute）數據顯示，截至2月3日止當周，原油庫存減少220萬桶。庫存意外縮減對油價帶來支撐，分析師原估增加250萬桶。
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