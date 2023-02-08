日本經濟新聞8日報導，由於中美政府2018年夏季至2019年展開的懲罰性關稅交鋒和新冠疫情危機導致的供應鏈混亂影響，中美貿易在2019～2020年出現下滑。2022年美國拜登政府於10月實施了先進半導體的對中出口禁止措施，加強高科技領域的交易限制，但消費品貿易額仍然增加。

與中美貿易戰爆發之前的2018年相比，中美貿易結構發生了變化。美國2022年從中國進口的商品金額達到5,367億美元，達到與創出歷史新高的2018年基本相同的水平，占進口額的比率提高的是玩具和塑膠製品等通用?品。

玩具和遊戲類在2022年1～11月占比達到7.5％，比2018年增加2個百分點以上。日本丸紅華盛頓事務所表示，「對於美國的進口業者來說，即使美方徵收懲罰性關稅，中國產品價格低廉的優勢仍然突出」。

美國2022年對中國出口達到1,538億美元，創下歷史新高。變化最大的是包括大豆和玉米等在內的穀物類，1～11月出口額的占比達到11％，與2018年的同一時期（3％）相比大幅上升。

另一方面，美國飛機和太空相關產品占對中出口的比率則從2018年的14％急降至3％。美國波音製造的飛機等曾是對中國出口的最主要?品，但由於貿易戰和新冠疫情危機，訂單陷入低迷。此外，中國也在大力推進國產大飛機C919的製造開發。

報導稱，隨著中美外交關係日趨嚴峻，兩國貿易今後能否持續增長還是未知數。波士頓諮詢公司（BCG）在今年1月的報告中預測表示，中美貿易額到2031年將減少10％。