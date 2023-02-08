距離歷史得分王寶座僅差36分，湖人球星詹姆斯（LeBron James）戴起睽違已久的頭帶，似乎宣告將在此戰完成偉大紀錄，詹姆斯的妻子及小孩皆現身湖人球場觀戰，名人堂傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也在場邊親眼見證歷史。本戰主場交手雷霆，湖人先發5人為：詹姆斯、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、貝弗利（Patrick Beverley）、薛洛德（Dennis Schroder）及八村壘。詹姆斯第三節靠著中距離跳投，拿下本場第36分，生涯總得分順利超過賈霸的38387分，自1984年後歷史得分王終於再有更動。

HISTORY.



With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA’s all-time leading scorer! pic.twitter.com/N6V5RxPe6r — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 8, 2023

開賽經過5分鐘，詹姆斯以三分球開張個人分數，並多次在雷霆禁區頻頻得手，首節個人就進帳8分。第二節才剛開始，詹姆斯就上演了過往招牌「坦克切入」，連續2次完成三分打讓場邊歡呼聲不斷，再靠著三分球及罰球堆高得分，半場打完就拿下全場最高20分，另有2籃板、2助攻及2抄截。年輕氣盛的雷霆即使無法阻止詹皇得分，也絕對要將勝利給帶走，次節打出一波16比2攻勢，雷霆進入中場休息前以76比66領先湖人。

距離紀錄只有16分之差，詹皇第三節靠著2次罰球及2記三分球趕進度，雷霆眾將拿他一點辦法也沒有，就在第三節剩下10.9秒時，詹皇以一記中距離跳投命中，正式拿下比賽第36分，生涯總得分也順利跨越賈霸，NBA官方也立即暫停比賽，替詹姆斯舉行慶祝儀式，NBA總裁席爾佛（Adam Silver）、魔術強生（Magic Johnson）也到場祝賀，本場用球也成為具有歷史意義的紀念球，接過球後的詹姆斯也不禁落淚。除了湖人之外，詹姆斯過往效力的2支球隊騎士、熱火齊道賀，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）等球星也透過推特恭喜詹姆斯。

KAREEM ABDUL-JABBAR PASSANDO A BOLA PARA LEBRON JAMES



F*DA PRA C*RALHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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末節湖人一度將比分追平，隨後雷霆艾塞亞喬（Isaiah Joe）攜手傑倫威廉斯（Jalen Williams）再度將比數超前，詹皇完成得分紀錄後，攻擊慾望也沒有先前強烈，末節一共只出手2次進帳2分，最終雷霆成功擋住湖人反撲，以133比130取得勝利，讓詹皇紀錄之夜以敗北收場。本戰詹姆斯出戰34分鐘，攻下38分、7籃板、3助攻及3抄截，生涯總得分來到38390分。