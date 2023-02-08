蔡英文總統2日在海基會新春聯誼致詞時向大陸喊話，「在理性、平等及相互尊重下，願和大陸開展對話，一起尋求雙方可接受、促進區域和平穩定的可行之道。」大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）在例行記者會中回應，這些說法完全是假話，「大家信嗎？」

朱鳳蓮表示，眾所周知，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，這個基礎充分體現了雙方相互尊重、平等協商，無論是兩會商談，還是過去國台辦與陸委會建立的聯繫溝通機制，都是具體生動的範例。

朱鳳蓮表示，只要民進黨當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，以實際行動停止謀「獨」挑釁和勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。

朱鳳蓮表示，大家應該都注意到，民進黨方面近期對兩岸交流的相關表態十分惡劣。這充分說明民進黨當局「願與大陸對話」的說法完全是假話。其所作所為與要和平、要發展、要交流、要合作的台灣主流民意背道而馳，必將被台灣民眾拋棄。