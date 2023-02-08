為921報恩第一手畫面曝光！台灣搜救隊抵土耳其強震災區 進入倒塌8樓建築救援

土耳其和敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，超過5千棟房屋倒塌，死亡人數已超過7900人，上萬人受傷。消防署派遣的第一梯次台灣搜救隊共40人前往今日中午抵達災區，立刻投入一棟8層樓倒塌建築搜救，同時也傳回第一手畫面讓國人了解當地慘況及救援進度，期盼能尋獲生還民眾。

昨(7)日晚間10時30分，搜救隊再次集結90人2搜救犬（含3位醫師、3位護理師、1位獸醫師），攜帶約5.7噸的裝備，由財團法人賑災基金會安排搭乘長榮航空專機馳援，第2梯次專機任務，是我國有史以來第一次，也是單一次任務出勤最大人力、裝備、器材與搜救犬的特搜團隊。

第一手畫面曝光！我搜救隊抵達災區 進入倒塌8樓建築搜救。(消防署提供)

目前第二梯次搜救隊也已抵達伊斯坦堡機場，外交部駐外人員將協助轉機，搭乘土耳其國內班機前往阿達那機場的接待與撤離中心(RDC)，再由當地人員派遣至救援區域向所指定的SCC報到，進行搜救任務。

第2梯次搜救隊員由消防署、臺北市、臺中市及 屏東縣政府消防局組成，由行政院長陳建仁親自授旗，叮囑因災區餘震不斷，且氣候寒冷，請搜救人員作好自身安全管理並注意保暖，也期盼土耳其人民能平安度過這場災害。

消防署表示，第1梯次搜救員40人、搜救犬3隻，裝備器材約6.8噸:

1.消防署特種搜救隊10人，搜救犬1隻，裝備器材約5噸。

2.台北市特搜隊30人(含台北榮總醫師1人、護理師1人)、搜救犬2隻，裝備器材約1.8噸。

第2梯次搜救員90人、搜救犬2隻，裝備器材約5.7噸：

1.消防署特種搜救隊17人。

2.台北市特搜隊30人(含台北榮總醫師1人、護理師1人)，裝備器材約1.7噸。

3.屏東縣特搜隊40人(含醫師2人、護理師2人)，裝備器材約4噸。

4.台中市搜救犬隊3人(含獸醫師1人)、搜救犬2隻