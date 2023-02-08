開發也能減碳！過去多認為開發會破壞環境，不過新北市政府藉著推動大型開發案，透過減碳手法，把淨零碳設計融入都市計畫中，其中林口工一工業區將推動超過50％綠化，並將主幹道推縮15公尺的空間，打造新北版「紐約中央公園」，不僅讓產專區擺脫汙染汙名，也能造福鄰近住宅區民眾，預計每年可吸碳400公噸，相當一座大安森林公園。

新北市城鄉局長黃國峰今在市政會議表示，新北展望2050年，將以SDGs永續發展為目標，把淨零碳設計手法融入都市計畫、景觀風貌整備、社宅規劃興建及都市更新政策。

其中將以林口工一、塭仔圳、蘆北及新店B單元等整開區示範先行，讓新北成為永續包容的國際大城；今年也將由新北主辦「北台灣8縣市合作平台」，邀請年輕世代關心、參與公共事務，八縣市首長也將合體，希望讓新北市民、北台千萬人口永續共好。

黃國峰表示，以林口工一產專區為例，透過引風、增綠、降溫方式，規範建築物在主要風廊「文化北路二段」是40米道路，但要求業者退縮15公尺，形成的綠色廊帶將可以打造林口中央公園，而次要風廊則退縮10公尺，同樣也要綠園道。

另外林口工一建築物要增設遮陽設施、避免玻璃帷幕，也須設置30％的充電車位，並保留綠色運具空間與設施；全區未來每年吸碳400公噸，大於1座大安森林公園。

而新泰塭仔圳，則也將打造水環境與林蔭大道交織的藍綠生態軸線，在行道樹品種、植栽疏密到建案出入口，都有嚴格要求，全力打造新北林蔭大道，盼能超越北市信義計畫區。

城鄉局都市設計科長李淑鈴指出，林口工一的的廠商綠化確實需要成本，但同時可以提升業者在國際採購與品牌形象上，更具競爭力。

新北市長侯友宜指出，放眼2050年，推動淨零轉型勢在必行，將以「永續治理的信念」，將永續發展的思維逐步實現，不只大型整開區、都市更新、社宅規劃興建導入零碳設計，也要在三重、中和行政園區、萬板路、鴨母港溝及板橋、新莊體育場重新整體規劃，留設藍綠軸帶，調節城市微氣候，讓都市降溫。

侯友宜說，很榮幸擔任今年北臺灣8縣市合作平台的主政縣市，感謝20年來8縣市夥伴一同打拚，今年以「攜手新世代 開創新未來」為合作主軸，邀請青年關心、參與公共事務提出政策新點子，透過跨世代合作開創新作為。