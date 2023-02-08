知名作家吳若權6日晚間發現經營13年、擁有33萬人的臉書粉絲專業遭駭客入侵，後台管理員甚至驚見位於泰國與越南的不明帳號，他求助好友吳淡如後，趕緊前往警局報案。他經營社群多年，與粉絲培養深厚感情，近日因為分享使用眼罩經驗廣受好評，商品賣爆，推測因此遭詐騙集團相中而被駭走自己應有權限。

近來因為詐騙集團猖獗，許多名人與網紅的臉書都遭駭客入侵，即使已經採用雙重認證，還是難逃一劫。吳若權剛跟吳淡如合作錄製好的2套線上課程，正準備上線推廣，臉書粉專卻在此刻遇劫。他說：「因為長期以來與讀者真誠互動，彼此信任度很高，非常擔心詐騙集團偽裝本人設下不實連結，讓粉絲不小心受騙上當。」所以希望能早日解決。

吳若權的粉絲專頁擁有33萬名粉絲。（梯梯文創提供）

吳若權過去也有被竊盜的經驗，損失數十萬的財務，但這次是一次在網路遇駭，損失的不只是年度代言百萬以上的收入，同時也是多年來對粉絲的心血付出，與無可估計的個人信譽。警方目前已經受理報案，臉書官方尚未正式回應，吳若權焦急之餘，正積極處理，也希望讀者與粉絲仔細分辨網頁真偽，不要受騙。