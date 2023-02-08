苗栗縣63歲吳姓男子7日下午無故將車輛停駛路中央影響交通，民眾報警後，吳男駕車逃逸甚至衝撞警車，導致3名員警受傷，員警先後連開8槍，將其車輛輪胎射破並逮捕，警方8日依妨害公務、毀損及公共危險等罪嫌，將吳男移送苗栗地方檢署偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。而警匪追逐、警方連開8槍畫面今天曝光，過程相當驚險。

吳嫌最終還是栽在警方手中。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗警分局昨天下午2點19分許，接獲民眾報案，指稱吳男把車停在三義鄉水美街馬路中央，並開始下車跳舞，影響交通，三義分駐所員警獲報趕抵現場，吳男隨即駕車逃逸，員警一路跟隨吳男到其家中門口，要求吳下車接受盤查，未料吳突然衝撞警車。

在場員警當機立斷，朝吳的車輛連開4槍，但吳男仍拒檢，又駕車沿著台13線逃逸，開到銅鑼鄉外環道後，又折返繞行14公里，展開一路的警匪追逐，最後吳男再返回住家附近，警方用警車阻擋去路，要吳下車，不料吳再次衝撞警車，警方再朝輪胎連開4槍，吳男仍不願就範，但再度衝撞警車時翻覆，員警上前破窗，將其壓制逮捕。

吳嫌將其車輛擋在路中央。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

根據了解，吳嫌有毒品、竊盜、肇事逃逸等前科，去年5月也曾在三義鄉騷擾店家後，逃逸到高雄並造成交通事故，警方上前攔阻，吳嫌同樣不願停車，最後警方追捕過程連開11槍，吳男才在國道自撞護欄停下，而吳男前天又因為在三義騷擾店家被送辦，才剛2萬元交保，昨天又再度鬧事，是地方頭痛人物。

昨天警匪追逐過程中，因為吳嫌多次衝撞警車，導致3名員警手腳受到輕傷，目前都無大礙，而警方追捕、開槍畫面今天曝光，驚險萬分，所幸賊星該敗，吳男被警方順利逮捕，他也得為自己的種種行為付出代價。