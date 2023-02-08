年後轉職潮大爆發，隨著農曆春節開工後，不少上班族有意轉換新跑道，根據1111人力銀行統計，年後開啟履歷數衝上157萬筆，創歷年新高。中華車不僅照護員工，就連員工子女也一起照顧，趕在轉職潮，特別為員工子女或親友舉辦「中華汽車職場體驗營」活動，並聘請1111人力銀行公關總監陳尹柔開班授課，分享求職面試的小撇步及人脈經營know-how，除了藉此網羅優秀人才加入中華車，也希望讓準備投入職場的新鮮人求職無往不利、順利取得好工作。

中華車秉持著「為幸福出發」的品牌精神，加上完善的薪資福利及人才發展計畫，致力為同仁取得工作與生活的平衡，2014年、2022年更皆連獲得勞動部「工作生活平衡獎」之肯定。中華車成立至今已邁入54年，有不少同仁退休後推薦子女至公司任職，甚至有兩代同時在中華車工作的情形，根據人資部統計目前共有25對親子檔同在中華車打拚。