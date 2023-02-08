40歲後不只體力下滑，又有情緒不穩定和睡眠問題，要當心是「男性更年期」提早來臨？新光醫院家醫科柳朋馳醫師受訪指出，男性荷爾蒙在30歲達到高峰，之後以每年1%左右的速度下降，40歲後更可能每年下降1-3%。男性更年期不像女性可從月經週期加以判斷，身體症狀多作為懷疑指標，並搭配抽血檢測荷爾蒙數值，評估是否有其他器質性或代謝性疾病問題。

柳朋馳醫師表示，臨床多數使用《聖路易大學老化男人睪固酮低下》問卷幫助病人評估是否有更年期問題，其中一類與性慾表現有關，包括是否有性慾降低、勃起功能較不堅挺；另一類與精神耐力有關，如疲倦、體力下降，生活樂趣感減少。此外，工作表現不佳、餐後容易打瞌睡、運動能力變差，出現容易沮喪、暴躁、焦慮、情緒不穩定，皆可能是男性更年期的反映。

「來到家醫科的男性更年期大多與泌尿科不同，病人常以體力、情緒、睡眠問題為主訴，必須同時考量其他因素，幫助病人完整評估！」

柳朋馳醫師說明，問卷中10項指標近一個月內出現3項以上，就要懷疑是否有男性更年期問題。同時評估是否有代謝疾病如糖尿病，可能影響肌耐力與血管硬化。是否有抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣而導致心肺功能受影響。也會檢測甲狀腺疾病及貧血程度等指標。如果上述檢查皆在正常範圍，就會考慮檢測雄性素，確認是否有男性荷爾蒙缺乏，再與病人討論治療方式。

●荷爾蒙不足一定要吃藥？男性更年期治療與追蹤

一旦檢查出男性荷爾蒙不足，都需要用藥治療嗎？柳朋馳醫師表示，如果檢測結果男性荷爾蒙明顯低於300ng／dl，實證醫學證明，這類族群補充荷爾蒙具有更顯著的效果。荷爾蒙介於300-350之間或是數值接近標準下限，也可短期內採取適度補充，幫助症狀顯著改善。不過，基於安全考量，補充荷爾蒙期間應定期追蹤攝護腺癌相關指標。

然而，許多民眾對介入荷爾蒙藥物仍抱有疑慮，柳朋馳醫師說明，初次檢測荷爾蒙低下時，可先採取短時間3-6個月補充男性荷爾蒙，並調整飲食和運動習慣，在雄性素回升、症狀明顯改善後，不一定需要持續用藥。也可以透過生活型態調整，輔助用藥針對症狀治療，如改善情緒和失眠問題。建議先與醫師討論適當的治療方式。

柳朋馳醫師指出，中年男性最在意的體力、性能力問題，未必都與荷爾蒙有關，補充荷爾蒙並結合良好習慣、增加運動鍛鍊，有機會逐漸取代藥物，減少對外源性雄性荷爾蒙的依賴。惟使用任合藥物時皆應配合醫囑，並定期追蹤相關數值。

●運動增加肌肉激發雄性素 更年期要補哪些營養素

柳朋馳醫師表示，男性荷爾蒙不只影響肌肉量維持與脂肪分佈，也對促發性慾、精力活性有關。在飲食營養方面，建議適當攝取與男性荷爾蒙合成有關的營養素，包括微量元素的鋅、硒、蛋白質。素食族群則建議透過堅果攝取植物性蛋白質與健康油脂。

研究發現，重量訓練對刺激肌肉與雄性素合成有幫助，缺乏訓練的男性更可能面臨荷爾蒙加速衰退的問題，因此，男性維持足夠肌肉量，盡可能減少「肌少症」發生，也是維持男性荷爾蒙的重要關鍵。

柳朋馳醫師指出，台灣男性50歲以上荷爾蒙不足比例約高達10-20%，隨著年齡增加比例更高，過去國內研究顯示40-80歲者為三成，男性步入中年後的生命週期，更可能受荷爾蒙影響加重其他健康問題，比如本身有抽菸、糖尿病，男性更年期會加重性功能障礙的程度；這時期如果遇到中年危機或情緒問題，男性更年期會加重情緒暴躁與情緒不穩定，建議男性國人多注意身體變化，有更年期相關症狀時可及早至家醫科諮詢。

●男性更年期問題難避免 不同年齡層的注意事項

絕大多數男性都會迎來更年期，柳朋馳醫師建議，40歲左右出現顯著男性荷爾蒙不足症狀的比例較低，可以對照更年期問卷，如果多數問卷症狀介於若有似無之間，不妨先尋求進一步檢查。此外，要注意生活習慣，調整抽菸、喝酒與不正常作息，及早瞭解是否有三高（高血壓、高血糖、高血脂）和器質性病變。

50-60歲族群面臨男性更年期的風險更高，以女性平均停經年齡51.5歲而言，這時期的男性更要注意定期健康檢查，瞭解就醫治療的必要性，如果確認有男性荷爾蒙缺乏，應與醫師討論是否需要藥物介入。

65歲以上乃至70-80歲男性，性需求量相對減少，但情緒、體能、睡眠可能受荷爾蒙影響，導致無法勝任日常活動與職場活動，可與醫師討論用藥利弊，進行個人化評估。更重要的是定期追蹤如抽血檢測PSA與攝護腺超音波檢查，控管攝護腺癌相關風險。

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