日本已故前首相安倍晉三的回憶錄8日在日本正式出版，書中提到他在長達8年8個月的首相期間，與各國領袖之間的對話等內容。安倍認為，中國國家主席習近平的權力基礎自2018年左右起日益穩固，並稱習是個強烈的現實主義者。

《日本經濟新聞》8日報導，書中對美國總統的評價，安倍認為川普「打破常規」，但他並沒有身為西方世界領袖的意識，認為「美中的問題是貿易平衡，美俄的問題則是安全保障」，只從兩國間的角度思考問題。另他也提到，美國前總統歐巴馬「只談公事，想要和他構築朋友般的關係相當困難」。

而關於習近平，回憶錄談到，習自2018年左右開始，在會談上就不按照事前準備的大綱發言，此舉可以視為他的權力基礎正日益穩固。安倍還透露，習近平有次曾表示，「如果他在美國出生，就不會加入美國的共產黨。而是加入民主黨或共和黨」。他因此分析，習是個「強烈的現實主義者」。

在日中關係方面，安倍則主張，在管控安保上的議題同時，要在經濟面上將中國的市場價值轉變為日本的機會，稱這是「政治的技巧」。

安倍在擔任首相期間，曾與俄羅斯總統普丁展開27次會談。他認為，普丁表面上看來冷酷，但實際上卻意外地平易近人。

日本《讀賣新聞》日前報導，《安倍晉三回憶錄》內容為對安倍晉三的長篇採訪，由日本讀賣新聞社特別編輯委員橋本五郎與社評副委員長尾山宏，於安倍卸任首相約1個月後（2020年10月）開始進行採訪。採訪共計18次，時間跨度約1年，採訪時長達36小時。

報導指出，回憶錄原計畫於2022年初出版，但由於有很多「敏感內容」，當時應安倍本人要求，出版被延期。在安倍遇刺身亡後，經其夫人安倍昭惠同意，本書得以問市。