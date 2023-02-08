瑞士國會友台小組共同主席莫麟納議員(左)與代表接待的副縣長李文良(右)針對兩岸議題進行交流。(于家麒攝)

莫麟納議員(左)致贈瑞士紀念品予副縣長李文良(右)留念。(于家麒攝)

副縣長李文良(中)也贈送每位貴賓1瓶紀念酒留念，帶回瑞士為金酒多多宣傳。(于家麒攝)

瑞士聯邦國會友台小組5位下議會議員與駐瑞士代表處秘書周美鳳一行6人，在外交部安排下今(8)日上午飛抵金門進行參訪，一下飛機先至金門縣政府拜會，由副縣長李文良親自接待，座談中雙方針對兩岸關係、觀光發展與文化特色等議題進行交流，李文良也趁機行銷推廣聞名國際的金門高粱酒，並贈送每位一瓶紀念酒留念，帶回瑞士為金酒多多宣傳。

瑞士聯邦國會友台小組一行6人，今早在共同主席莫麟納議員（Fabian Molina）與瓦德議員（Nicolas Walder）率領下拜會金門縣政府，代表接待的副縣長李文良首先對具土耳其籍的阿堤契議員（Mustafa Atici）致意，對其國內發生嚴重的震災表達關懷與慰問之意，隨後與參訪團雙方針對兩岸關係、觀光發展與文化特色等議題進行交流。

李文良指出，金門位處兩岸間的離島，在角色上與很多政策上都必須思考清楚，因為面對的是兩邊的「老大哥」，在政治上與台灣的連結自然是比較深切，但在經濟與生活方面跟大陸廈門就相對比較接近，很多施政的考量都必須很慎重，因此很多議題不太能單純只是針對政治或經濟民生，這就需要考驗領導者的智慧與作為。

李文良以「用水」為例，金門長期缺水，單靠抽取地下水根本不敷使用，與台灣相距太遠也不可能運水使用，因此必須與大陸「通水」來解決缺水問題，未來也規劃與大陸「通電」解決缺電危機，另外還包括近日吵得火熱的小三通問題，這些都是民生問題，同時也是棘手的兩岸政治議題。

莫麟納議員則表示，瑞士在歐洲地理位置上也很特殊，周圍也有很多小國環伺，與金門的情況頗為相似，該國也要很小心翼翼的處理與鄰國的關係與政治問題，以及協助解決偏遠山中居民的民生需求，希望藉由瑞士訪問團的經驗與金門做更多的交流。

會談中李文良也針對金門的人文、建築、自然環境與物種作介紹，希望瑞士聯邦國會友台小組這趟金門之行能收穫滿滿。對於即將在2月11日及12日舉行的「2023金門國際馬拉松」賽事，李文良也對貴賓一行詳細介紹，並邀請5位瑞士議員參加下一屆的馬拉松賽事，一起跑遍金門，深入體驗金門之美。