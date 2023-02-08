國民黨副主席夏立言8日率團出訪大陸，他出發前向媒體表示，此行純粹爭取人民福祉毫無政治目的，並強調台灣人民關心的議題他都會適時地向對方表達。

夏立言表示此行純粹爭取人民福祉毫無政治目的。（范揚光攝）

訪問團一行搭乘中國國際航空CA-186班機前往北京，成員包括大陸事務部主任林祖嘉、國民黨智庫內政法制組召集人高思博，以及國民黨智庫資深顧問趙春山等人，一行人預計將會晤國台辦主任宋濤，也傳出將會面中共對台工作小組副組長王滬寧，對此夏立言表示客隨主便，「他們願意安排我們就願意見」。

針對外界質疑大陸只肯讓利給國民黨是幫藍營助攻2024大選，夏立言說上次訪陸時就要求對方增加航班航點，並設法解決農漁產品銷售的問題，這些成果是全民共享不分縣市藍綠的，解決民生問題才是改善兩岸關係的第一步。

面對綠營質疑此行是「朝貢促統」，夏立言強調以他的外交歷練和陸委會資歷，不可能一次的握手就會被摸頭被統戰。他也痛批綠營用汙衊性語言來抹黑國民黨訪陸，「完全沒有意義，且自貶身價」。

針對日前美方示警大陸將於2027年做好攻台準備，夏立言說各種不同的揣測的年分很多，不過台灣人民關心的議題他都會適時地向對方表達，他也再次強調，替台灣人民爭取最高的福祉是此行唯一的目的。