ChatGPT火了。從寫論文，到寫腳本，再到寫代碼，甚至到能通過美國高等學府的法律考試，ChatGPT似乎無所不能。它可能會取代哪些行業的從業人員呢？根據紅星新聞引述ChatGPT寫篇關於它如何影響就業及相關建議的專欄文章。它給出了自己的答案，認為會衝擊到客服和輔助工作、資料輸入工作、內容創建工作與翻譯工作。

據ChatGPT撰寫的文章表示，ChatGPT專為對話式人工智慧技術開發，並已用於支援客戶問訊處理，未來ChatGPT和其他AI語言模型可能會越來越多地被用於回復客戶查詢和提供支援，從而減少對人工客服的需求。

此外，還有數據輸入工作，認為ChatGPT能快速準確地處理和分析大量資料，非常適合輸入資料這種任務。隨著技術進步，ChatGPT可能會接管許多目前由人類執行的資料登錄任務，將導致該領域工作職缺的流失。

同時受到影響的還有內容創建工作，ChatGPT能生成多種格式的內容，包括寫作、編寫程式和設計。隨著技術進步，ChatGPT可能會越來越多地被用於生成文章、報告甚至行銷材料，從而減少對人工內容創造者的需求。

而翻譯工作方面，ChatGPT有可能在翻譯領域產生徹底變革，因為它能在多種語言之間快速準確地轉換文本。