大陸偵察氣球近日飛入美國領空，最後遭到美國擊落。《華盛頓郵報》專欄作家布特（Max Boot）近日撰文認為，美國方面對中國氣球事件的過度反應是「危險且不合理的」。

身兼外交關係協會（CFR）資深研究員的布特在華郵發表評論，半島電視台中文網引述內容指出，儘管這對於美國來說是不可接受的行為，但它並沒有構成任何真正的威脅。作者在文中表示，該氣球也不太可能收集到中國衛星無法收集到的任何情報訊息。

布特直言，他並不擔心飛艇問題，事實上，讓他擔心的是許多美國人對這一事件「過度歇斯底里」的反應。布特就美國總統拜登對該事件的反應提出了幾個反問，包括：「他是否應該對中國發動核打擊作為報復？」

布特也批評共和黨議員處理這一事件的方式，並稱他們沒有任何明確的替代方案，但這卻並不妨礙他們的過激反應。他還舉例，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）稱中國派出該汽球是為了表明「美國曾經是一個大國，而現在卻在衰落」。

這篇文章指出，美國的反應是如此的誇張，以至於拜登不得不推遲國務卿布林肯訪華的時間，作者認為，這是非常糟糕的行為，「因為對所謂的『間諜氣球』的不理智反應，正好證實有必要與中國大陸方面建立更好的溝通管道，以防止中美關係失控。」

布特說，這種不理智，還表現在美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）在該事件發生幾天後寫給下屬的一封信中所作出的預測——他認為美國將在兩年內與中國大陸爆發戰爭。布特強調，米尼漢和所有認為戰爭一觸即發的人，「都需要控制好自己的神經」。

布特以澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發布的亞太實力分佈指數年度評估，列舉美國在未來資源、靈活性、防禦網絡、文化影響力和軍事能力等方面，仍然位居世界第一。

這篇文章總結稱，除了引起美國人的擔憂之外，這顆氣球並沒有造成任何破壞。儘管如此，布特認為，對於美國而言，對中國的日益強大保持合理的擔憂是合理的，「但是恐慌和焦慮則是不合理的情況」。