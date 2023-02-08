藝人隋棠夫妻衰捲「擾鄰」風波，遭週刊踢爆放任孩童於深夜、清晨嬉戲製造噪音，對此夫妻兩人也陸續在社群平台上發文回應，一時讓輿論反轉。豈料事後卻遭鄰居以「7點聲明」駁斥，而稍早前隋棠也再度回應了。

據《鏡周刊》報導，鄰居夫妻反擊隋棠在臉書上的言論，以7點聲明駁斥隋棠的澄清長文，指出隋棠「張冠李戴」，意圖以未經查證之發言抹黑他們，並嗆隋棠的澄清文是「一派胡言」。此外，鄰居夫妻更揚言手中握有照片以及人證，不排除提出加重誹謗告訴，以正視聽！

對此，據《三立娛樂》報導，隋棠透過經紀人回應：「如同昨天棠的發文，因為此事已由法律途徑處理，此後將不再回應了，謝謝大家的關心。」不願再對此事多做置喙，靜待未來於法庭上揭開真相。不過稍早前也軟化態度，再度發言表示：「希望事情圓滿落幕，我也不想刺激到鄰居太太，擔心小孩也擔心她本身。」

此外，大直豪宅的管委會也透露對於雙方糾紛無權置喙，只盼雙方能和平解決。而管理員也鬆口吐出事件進展：「他們已走入司法程序，我們也幫不上什麼忙。」認為整起事件是鄰居間糾紛，即便是管理員也很難居中調解，給予雙方實際上幫助。