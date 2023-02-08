為期有效降低在台逾期停(居)留外來人口數，並協助盡速返回母國，移民署自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，近日移民署北區事務大隊新北市服務站就受理1名越籍配偶透過此專案，協助來台探親卻因過去受到疫情影響，無法返回越南的母親順利返國，不至因逾期居留遭到收容遣返。

該名越配在台定居超過10年，與先生婚後育有1子1女，已取得台灣身分證，但因夫妻工時長，需要人力照顧孩子，原本商請公婆協助，但後來因公公生病，婆婆無暇幫忙，於是與丈夫討論後，在疫情前申請在越南的母親來台協助照顧，減輕家庭負擔。

不過後來受到疫情爆發的影響，各國國境管制，台灣的專案延期僅至去年11月底，越配母親無法返回越南，專案延期停留效期也已過期，擔心母親遭到檢舉而被收容遣返時，恰好得知移民署的自行到案專案，於是立即替母親訂好機票，並到新北市服務站辦理相關手續，終於讓母親可以順理返鄉，因為該專案可以減輕罰鍰、不收容及不管制，未來也能再度來台。

新北市服務站主任林振智表示，此次專案自今年2月1日起，為期5個月，專案適用對象於期間自行到案者，免收容、低罰鍰、不管制，協助在台逾期外來人口即早返鄉，詳情可洽免付費多語諮詢專線0800-024-881。