東勢區見證林業歷史的東勢林業文化園區，擁有60年代東亞地區最大的製材廠，2019年經台中市政府公告指定為文化景觀。早期興建肩負維護運材及運輸車輛的修理工廠，年久失修；為重現林業歷史文化記憶，東勢林管處規畫設計「東勢林業文化園區修理工廠整建工程」，於8日舉行開工典禮，將致力於保存文化景觀價值與其歷史脈絡。

大雪山林業公司時期所興建的運輸車輛修理工廠，現今內部損壞嚴重情形。(東勢林管處提供)

東勢林管處指出，修理工廠整建工程於去年12月27日完成工程發包，工程經費5580萬元，今日邀集林務局、江啟臣委員服務處主任陳繼華、市議員吳振嘉、東勢區公所、東勢高中校長周文松、東勢區新盛里長吳進聰及福隆里長林品巧等，共同參與開工祈福典禮，祈祝工程如期如質順利完成。

大雪山林業公司時期所興建肩負維護運材及運輸車輛的修理工廠，目前的現況。(東勢林管處提供)

東勢林管處說，大雪山林業公司時期所興建肩負維護運材及運輸車輛的修理工廠，興建至今已逾1甲子的歷史，負責大雪山林業公司時代運材聯車、運材卡車的保養及大小修理；當時因各類車輛機具繁多，包括有卡車、吊車、推土機、平路機、挖土機、裝載機、平板車、集材機、堆高機等大型機具共230部。

東勢林管處為保存林業文化，積極規畫設計「東勢林業文化園區修理工廠整建工程」。(東勢林管處提供)

東勢林管處表示，早期運材卡車每天清晨2、3點鐘就開駛上山，維修人員須夜以繼日，在前半夜就將車輛修妥備用。修理工廠設備齊全，有各種保養及大修測試儀器，卡車、推土機、吊車、集材機等進廠大修，常全部拆散僅剩支架，經全部翻修再裝配出廠。

東勢林管處強調，修理工廠自停止伐木後即不再使用，建築物本體及木構屋頂已嚴重破損且有塌陷狀況，依據文資法相關規定辦理建築物後續修復及再利用，以原貌修復為原則進行整建；工期為450日曆天，預計於2024年3月完工。期盼完工後，賦予振興木工藝教育活動推廣及培訓，積極強化木工藝傳承作為台灣林業產業發展的新基地。