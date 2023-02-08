期街口布蘭特正2及期元大S&P石油二檔ETF，今天至11點半過後，股價約各大漲3.7％及2.6％以上，成交值也逼近昨天全場的量能。

預期中國原油需求增長，沙烏地阿拉伯調漲亞洲市場原油售價，帶動國際油價大漲逾4％，此次調漲是距離上次2022年9月調漲以來的首度調漲。國際原油價格挺升，也推升近日在台股交易的原油ETF交投活絡。

根據美國能源資訊署（EIA）2月月報指出，全球液體燃料消費量預計2023年每日將增加110萬桶，2024年將增加180萬桶，主要受到中國和non-OECD國家的需求增長，且隨著中國放棄COVID-19清零政策和未來全球經濟狀況的變化，需求預測也將有所變動。

EIA月報更指出，俄羅斯2023年原油產量平均為每日990萬桶，相較於2022年減少110萬桶。中國的需求增長加上俄羅斯的減產預期，為原油市場帶來支撐力道。

法人指出，近期原油市場供過於求現象打壓了原油市場上漲動能，不過，隨著中國疫情的解封，加上土耳其大地震造成部分輸油管線停擺，美國聯準會（FED）主席鮑爾鴿派言論，以及2月5日歐盟開始制裁俄羅斯成品油進口，種種因素為原油市場短線帶來較正面的需求力道。

最新高盛報告，下調未來12個月美國經濟衰退預估，從35％下調至25％，並預期中國的需求增長將帶動國際油價每桶上看100美元以上。