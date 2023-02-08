《步步驚心》CP吳奇隆、劉詩詩2015年結婚，育有1子，去年2月一度傳出婚變，但雙方已發聲明否認，去年8月夫妻倆被拍到出現橫店，吳奇隆沒幫忙擋門，差點害劉詩詩被夾，讓他被女方粉絲罵翻。近日，吳奇隆元宵節曬出近照，寫下：「元宵節快樂」，見他邊喝飲料邊秀出無名指的婚戒，間接表示和老婆婚姻狀態依舊甜蜜。

吳奇隆和劉詩詩去年2月被指婚姻亮紅燈，還稱吳奇隆跟女性工作人員過從甚密，消息一度引發瘋傳，不久吳奇隆和劉詩詩打破沉默，共同發聲明表示：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

吳奇隆曬照祝福粉絲元宵節快樂，婚戒相當明顯。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

去年8月《搜狐娛樂》報導，指在橫店直擊吳奇隆夫妻逛街，兩人打扮低調並未牽手，吳奇隆走在前面，劉詩詩跟在後並滑手機，兩人一同進了公寓後，因吳奇隆沒特別注意走在後面的老婆，導致劉詩詩差點被大廈大門夾到，引來網友替劉詩詩抱不平：「陌生人都會擋一下的吧，基本禮儀」，還有人憤怒稱：「已經看到結局了」。

劉詩詩先前曬照向粉絲拜年。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

不過懶理閒言閒語的劉詩詩和吳奇隆夫妻，依舊用行動打破謠言，10月一家三口被拍到一同出遊，氣氛溫馨，近日，吳奇隆在微博問候粉絲，雖只曬出他一個人的照片，祝大家元宵節快樂，但無名指上的婚戒相當明顯，死忠粉絲也催他說：「好好玩，玩完開工了」、「老大，你該出來營業了吧，我們都斷糧好久了」、「老大，你終於又更博了，就是新年什麼時候能出來營業呢」、「你越來越帥了，這怎麼解釋」。