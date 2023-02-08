國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）、書記長謝衣鳯（右）、立委王鴻薇等8日召開「向星雲大師致敬-蔡政府應准許大陸人士來台悼唁」記者會，呼籲蔡政府應該以專案方式准許大陸人士來台弔唁。（劉宗龍攝）

星雲大師圓寂！籲政府准許信眾、家人來台弔唁 費鴻泰這樣說

佛光山星雲大師圓寂享壽97歲，佛光山將在本月13日舉行圓寂頌讚典禮。國民黨團呼籲蔡政府，本於台灣人悲天憫人的美德，以及對一代宗教大師的景仰，盡速以專案方式，核准星雲大師在大陸的家人和信眾，能夠入境來台參加讚頌典禮，送星雲送大師最後一程。

國民黨團總召曾銘宗表示，星雲大師圓寂，全球宗教人士和信眾同感悲傷。星雲大師追悼典禮將在2月13日在佛光山舉行，星雲大師在大陸親人和信眾，是否能夠入境台灣參加追思典禮？大陸人士來台的法律依據，是根據《兩岸人民關係條例》第10條規定，其中第1項規定「大陸地區人民非經主管機關許可，不得進入台灣地區。」

曾銘宗指出，依照《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》第3條，可藉由社會交流、專業交流、商業活動交流、醫療服務交流、專案許可等5種管道，開放中國大陸民眾進入台灣。但據他詢問陸委會，發現目前前4項都關閉中，唯一可能就是專案許可，而2018年12月前海基會董事長江丙坤過世時，曾專案核准前海協會會長陳雲林來台弔唁。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，蔡總統近幾次元旦及國慶談話有一致性，都是希望疫後，兩岸人民能恢復健康有序的交流，維持台海和平穩定，舒緩兩岸緊張情勢，政府應藉由這次機會，儘速協助讓兩岸人民能一同弔唁星雲法師。

國民黨立委費鴻泰表示，日前到佛光山台北道場弔唁星雲大師，台北道場住持滿謙大師提到，星雲大師在大陸還有家人、信眾，希望能夠來台弔唁，送星雲大師最後一程，這是開啟兩岸善意最好的契機，希望蔡英文總統能夠放下意識形態，讓人人都是有緣人，以專案最快捷流程讓大陸人士來台弔唁星雲大師。

國民黨立委王鴻薇強調，全球佛光山信眾都希望能趕在13日之前入境台灣，參加追思典禮，呼籲蔡政府應本於人道關懷、宗教慈悲的精神，陸委會能夠以專案方式辦理大陸人士入境，若佛光山願意，陸委會可以協助佛光山核實來台參加追思典禮大陸人士身分，順利參加星雲大師追思典禮。