新竹縣因應4月舉辦的全中運，全縣中小學提早於2月7日開學，但新竹區監理所及新竹客運均未收到提早開學訊息，客運業者仍按照寒假班次營運，導致開學當天多條班次學生等不到車，新竹客運緊急調度人手加開班次因應，所幸實際上受影響人數不多，預計9日即可恢復平日班次。

新竹縣國中小7日提早開學，有湖口國中家長反映學生等不到車，是否新竹客運路線停駛？新竹區監理所指出，因新竹客運部分路線有實施寒暑假特別班次，均有依監理程序報備同意在案，但新竹地區因應全中運即將於4月舉辦提早於7日開學，客運公司未接獲相關訊息致依假日班次行駛。

縣府交旅處於8日當天函文新竹監理所儘速從假日班次恢復正常班次，新竹區監理所接獲訊息後，協調新竹客運緊急因應調度，預計9日起受影響路線將恢復正常行駛。恢復路線包括5613湖口-榮民講習所、5612新竹-湖口、5622新竹經新豐到湖口、5643新埔經舊湖口到湖口、5631竹東到八五山，至於5619新竹-關西班次多較沒影響、5615新竹經芎林到大華學院，因敏實開科大未開學，故也較無影響。

至於受影響人數為何？新竹客運指出，縣境內國中小學生多半就近入學，較少搭乘客運通勤，甚至有部分高中自辦通勤巴士。若跨境到新竹市的部分，目前竹市還未開學，實際上受到影響的人數真的不多，不過收到新竹區監理所訊息後，已全力調度，預計9日即可恢復7條路線為平日班次。