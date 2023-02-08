今年春節期間四川綿陽公安「胡祥雨工作室」協助5名求助者找到失蹤被拐親人下落。累計2019年以來已解救或找回淪為性奴隸、生育工具在內370人，涉拐犯嫌65人送辦。再次引發社會對拐賣案件重視。大陸最高人民檢察院8日消息，已與中華全國婦女聯合會聯合下發《通知》，決定在2023年繼續深入開展「關注困難婦女群體，加強專項司法救助」活動，目標「凡是符合救助條件的困難婦女，均應當及時提供救助幫扶」，重點鎖定符合救助條件的「5＋2」類困難婦女。

據悉，去年2月河北豐縣「鐵鍊女」淪性奴生八子事件，引發社會震撼，同年3月，大陸最高檢、大陸全國婦聯即開展「關注困難婦女群體，加強專項司法救助」活動。今年1月1日起施行新修訂的《婦女權益保障法》更提供了堅實法律依據和更高要求。

大陸界面新聞報導，對於進入檢察辦案環節、符合救助條件的「5＋2」類困難婦女，是指屬於防止返貧監測對象的農村婦女；遭受家庭暴力、性侵害、拐賣等違法犯罪行為侵害的婦女；家庭主要勞動力受到違法犯罪侵害致死或者喪失勞動能力，承擔養育未成年子女、贍養老人義務的婦女；身患重病或者殘疾的婦女；贍養義務人沒有贍養能力或者事實無人贍養的老年婦女等五類困難婦女。

以及因就業性別歧視、職場性騷擾等民事侵權案件導致生活困難、透過法律途徑難以解決和因遭受家庭暴力起訴離婚、生活確有困難，根據實際情況認為需要救助的婦女。

通知要求，要加強救助線索梳理移送工作。檢察機關要注意通過網上信訪資訊系統、12309檢察服務熱線來電、12309中國檢察網網路信訪等管道，排查發現符合救助條件的婦女；要在辦理案件和開展專項工作中，主動瞭解婦女因遭受不法侵害導致損失情況及生活困難情況，對符合救助條件的，告知申請救助途徑，協助申請司法救助；要圍繞重點案件，以檢察業務應用系統等作為數據來源，探索以數位賦能篩選救助線索。

婦聯組織要梳理2022年以來接到的群眾信訪、12338婦女維權公益服務熱線來電和開展基層走訪關愛服務、為婦女提供法律援助、助學幫困等慈善專案情況，從中發現救助線索，及時移送同級檢察機關。

《通知》強調，要建立救助協作長效工作機制。尚未建立救助協作機制的地方，檢察機關要積極主動聯繫婦聯組織，盡快建立工作平台，切實加強協作會商，及時共用專項活動和救助案件資訊，形成推進合力。已經建立救助協作機制的地方，要將司法救助線索移送機制、多元幫扶協調機制常態化、制度化，不斷完善配套措施，暢通工作管道，確保救助效果。