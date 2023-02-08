ETN近年來量能不振，可以冷凍櫃來形容，元大IC設計N及統一IC設計N，今天同步爆量大漲，至近午盤11點40分時，元大IC設計N成交量近800張，較前一天的225張增數倍，股價大漲超過5％。
統一IC設計N成交量也增至570多張，較前一天僅有56張的量能，更是飆增10多倍，股價大漲約4.5％以上近5％之間。
台股IC設計股（8）日飆漲，包括信驊（5274）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）等IC設計股，今天都滿血大復活，後三檔今天齊步衝上千金股，帶台股今天重見八千金，而二檔與IC設計股連動的ETN同樣大漲約半根漲停。
ETN近年來量能不振，可以冷凍櫃來形容，元大IC設計N及統一IC設計N，今天同步爆量大漲，至近午盤11點40分時，元大IC設計N成交量近800張，較前一天的225張增數倍，股價大漲超過5％。
統一IC設計N成交量也增至570多張，較前一天僅有56張的量能，更是飆增10多倍，股價大漲約4.5％以上近5％之間。
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