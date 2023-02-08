有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘及專門援助詐欺受害者的美國圓成基金會，今召開記者會，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。

陳歐珀表示，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手為主，首腦經常逍遙法外，要從源頭遏止詐欺，除了抓人更要遏止不法金流，更要完善對詐欺被害人的保障，建議法務部將因詐欺而家破人亡的受害人納入《犯罪被害人保護法》之補償對象。

立委陳亭妃表示，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但圓成基金會近期在台灣援助的詐欺受害者案例，是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包（電磁紀錄）的案例，因此有刑事訴訟法133條有關「物」之扣押的法律問題，造成法官各持不同的法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流。呼籲司法院、法務部及金管會應盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並訂定虛擬貨幣的相關規範，以完善金融科技產業的發展。

立委吳琪銘表示，行政院及金管會將虛擬貨幣定義為「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術者」，有違國際防制洗錢金融動工作組織提出的技術中立原則，反而窄化了虛擬資產的定義，經常使用中心式帳本技術的遊戲點數就無法符合定義，成為金管會監管的對象，而容易成為洗錢犯罪的工具，呼籲金管會盡速補上虛擬資產定義上的漏洞。

美國圓成基金會執行長及受害者代表表示，追查詐騙金流必須建立完善的專家證人制度。以美國FBI多採用Chainalysis這套專家認證的軟體來驗證層洗錢和混幣的金流，警方便能以此報告向位於他國的交易所申請凍結，在法治完善的前提下，法院也多會依此報告核准扣押，最後再依據法院裁定將被詐騙的錢返還受害人。希望台灣也能盡速建立專家證人制度，並加強對司法、檢調機關有關虛擬貨幣的教育，以強化詐騙洗錢的防制工作，莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂。

高檢署檢察官劉穎芳回應，以執法機關的角度來說，也相當支持政府儘速訂定虛擬貨幣的主管機關；另虛擬資產也缺乏行業管理法，導致主管機關無法對業別進行行政兼關與行政指導。

金管會銀行局專門委員王麗惠則說，行政院已經在研擬虛擬貨幣的主管機關，更呼籲民眾應注意虛擬貨幣容易受人為操作，且資訊不透明的狀況，民眾應該要提高警覺。針對虛擬貨幣的定義，她指出，金管會按照國際標準來定義虛擬貨幣，而遊戲點數已經有定義，就不再列入虛擬資產的範疇。