隨著邊境於2022年10月中解封、觀光團禁令正式解除，雄獅去年第四季營收已見明顯復甦，自結合併營收15.49億元，季增達98.2％、年增達近1.67倍，為近11季高點，表現優於法人預期。累計全年合併營收33億元、年增達87.27％，自谷底顯著回升。

展望後市，由於清明連假5連休，且另請2天假就能連休9天，雄獅指出櫻花季日韓旅遊商品近日詢問度明顯提升，較春節暴增5～6倍，主因團費價格較春節降幅至少達3成，使不少企業獎旅或一般民眾都選在此時出發，預估今年將迎來一波賞櫻旅遊潮大爆發。

而日本愛媛縣政府為促進台日間觀光與文化交流，委託雄獅獨家推出「台北松山－愛媛松山」對飛包機，4日共有179位日本旅客來台進行5天4夜的北台灣特色之旅，並參觀2023台灣燈會，為疫後首次台日對飛包機。

雄獅董事長王文傑表示，「台北松山－愛媛松山」對飛包機為疫後首次台日包機，且今年適逢雙邊松山機場包機飛航10周年，更具紀念意義。據交通部觀光局統計，日本旅客平均每人每日消費219.35美元計算，此次包機將可為台灣帶來近600萬元觀光產值。

王文傑指出，隨著國際旅遊市場逐步回溫，雄獅已積極規畫多元包機旅遊商品，包括與熊本、鹿兒島等日本二線城市合作，以及第二季關島共計22班包機，盼創造更多入出境旅遊商機，帶領更多國際觀光客認識台灣之美。

雄獅今年以4大策略布局疫後復甦商機，在國旅需求維持暢旺，配合歐洲、日本、暑期郵輪及日本包機等4大市場動能增溫帶動下，看好營收有望恢復疫情前的50％，全年營運力拚損平、終結連3年虧損。國際航班運量復甦狀況及旅遊業人力短缺為主要挑戰。