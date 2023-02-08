依產品別，商用加值產品的營收為83億元，年減4%，占總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為105億元，年減18%，占總營收的比重為37%；通訊產品的營收為10億元，年減32%，占總營收的比重為4%；半導體營收為83億元，年減22%，占總營收的比重為30%。
《電子通路》聯強元月營收雙減 11個月低點
聯強(2347)自行結算2023年元月份合併營收為280.87億元，受農曆新年工作天數減少影響所致，年減16.28%、月減29.37%，創11個月新低。
聯強(2347)自行結算2023年元月份合併營收為280.87億元，受農曆新年工作天數減少影響所致，年減16.28%、月減29.37%，創11個月新低。
依產品別，商用加值產品的營收為83億元，年減4%，占總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為105億元，年減18%，占總營收的比重為37%；通訊產品的營收為10億元，年減32%，占總營收的比重為4%；半導體營收為83億元，年減22%，占總營收的比重為30%。
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