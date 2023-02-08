土耳其強震死傷慘重！盧秀燕伸援手率先捐薪資 侯友宜呼籲：一起響應

台中市長盧秀燕今天上午到佛光山惠光寺參加中國佛教會舉辦的仁王護國息災祈福大法會，針對土耳其、敘利亞強震傷亡嚴重，盧秀燕表示，將捐出一個月薪水，中市府也已表達態度，在各公共看版上共同祈福。

盧秀燕表示，佛光山惠中寺承辦的祈福大法會非常殊勝，祈求四時無災、風調雨順、國泰民安，希望台灣社會祥和，因此她專程來參加，針對土耳其、敘利亞強震傷亡慘重，盧秀燕說，大家都有將心比心、人溺己溺的想法，中市府已經表達態度共同祈福，自己也將捐出一個月薪水，盼土耳其、敘利亞早日復原，死者早日安息、傷者早日康復。

至於台灣前往土耳其救災部分，盧秀燕說，台中市配合中央調度，已經有一批隊員加上2隻搜救犬出發了，昨天下午4點到竹山集合，昨天晚上順利出發，目前台中市剩餘的救災能量也已經整備好，隨時配合中央調度出發。

盧秀燕是今早透過臉書表示，感同身受於震災的恐懼與痛苦，將捐出一個月薪水，為土耳其震災募款拋磚引玉。她在貼文中強調，「有難同當就是手足」，民國88年9月21日是台灣人永遠無法忘記的日子，當台灣急需援手的時候，土耳其是率先抵達台灣的國家之一，挺身進入災區，「如同家人般的情感，只有患難才能顯真情」。