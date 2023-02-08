總統府今天正式公布被視為史上最重打炒房政策的《平均地權條例》修正案，明訂任何人都不得有散播不實資訊影響交易價格，或透過通謀虛偽交易營造熱銷假象等炒作房價行為，不過條例雖明定自公布日實施，但限制預售屋換約轉售等重要條文的施行日期，全都授權由行政院訂定。

立法院今年1月10日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，條文明定，任何人不得以電子通訊、網際網路、說明會或其他傳播方式散布不實資訊，影響交易價格；不得與他人通謀或虛偽交易，營造不動產交易熱絡竹表象；不得自行、以他人名義或集結多數人違規銷售、連續買入或加價轉售不動產，且明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利。

草案也明訂地方主管機關在查核時，可以向行為人或相關第三人取閱資料或要求說明，受查核者不得規避、妨礙或拒絕。若有違反者最高可處以新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，並可連續處罰。

此外，條例中也明定預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或特殊情形外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。

總統府今天由總統蔡英文、行政院長陳建仁、內政部部長林右昌、財政部部長莊翠雲共同簽署發布《平均地權條例》修正案。

不過公布的條文中雖明定「本條例自公布日施行」，但年初由立法院三讀通過的修正條文中，除了47條之5規範炒房的行為外，其餘包括相關的罰則，以及限制預售屋換約轉售、建立檢舉獎金制度等其他修正條文，全數都明定「其施行日期，由行政院定之」。

內政部長林右昌日前表示，相關子法預計今年4月份會完成。若一切進度順利，預計今年上半年將正式實施上路。