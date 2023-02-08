1名來自北部的張姓民眾，昨日獨自攀爬和平區谷關七雄之一的屋我尾山，從麗陽端出發約中午後到達三角點，回程時因路況不熟誤入屋東縱走路線迷途。張男向台中市消防局求援，警消發現他不僅沒帶任何糧食及飲用水，還只穿夾腳拖、短褲、短袖，讓搜救人員頓時為之傻眼。

搜救人員在晚上6時17分，於屋東縱走路線發現張姓男子，所幸身體狀況良好。(消防局提供)

台中市消防局指出，昨日下午2時52分，接獲張姓民眾報案指稱，他在屋我尾山步道麗陽線處迷路，請求協助。勤務中心立即派出谷關、和平共2車4人，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往救援。

當搜救人員依座標位置，從大雪山北端登山口出發，在晚上6時17分在屋東縱走路線發現張姓男子，所幸身體狀況良好，一行人在晚間8時許，平安將他帶回登山口，民眾無送醫需求，交由轄區員警處理，搜救人員收拾裝備器材返隊。

警方指出，當搜救人員尋獲張男時，卻發現他居然只穿著夾腳拖、短褲就貿然上山，連糧食及飲水都沒有，頓時為之傻眼。張男向搜救人員說，他之前常爬山，上山前有先喝飲料及吃兩根香蕉；卻未帶任何裝備又穿夾腳拖及短褲，這樣上山太輕忽了。